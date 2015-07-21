Федеральную службу по тарифам и ФАС объединят

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Владимир Путин подписал указ, упраздняющий Федеральную службу по тарифам (ФСТ). Текст документа опубликован на сайте Кремля.

Функции ФСТ будут переданы Федеральной антимонопольной службе (ФАС), которая станет правопреемником упраздненного органа.

Как отмечается в документе, это сделано "в целях совершенствования государственного управления и контроля в сфере антимонопольного и тарифного регулирования, оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти".

15 июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил объединить ФАС и ФСТ, чтобы оптимизировать число органов, выполняющих схожие функции. Медведев отмечал, что руководителем объединенной структуры можно было бы оставить главу ФАС Игоря Артемьева.

Ранее эту же инициативу озвучил первый вице-премьер Игорь Шувалов. С идеей объединения ФАС и ФСТ в 2013 году также выступал заместитель руководителя ФАС Павел Субботин.

ФАС была создана в 2004 году. В ее обязанности входит контроль соблюдения законодательства в области конкуренции на товарных и финансовых рынках и рынке рекламы, в сфере госзакупок и деятельности естественных монополий. Также ФАС следит за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Игорь Артемьев возглавляет ФАС все 11 лет ее существования.

ФСТ была создана в том же году на основе Федеральной энергетической комиссии, которая была упразднена. Она осуществляет государственное регулирование цен (тарифов) в естественных монополиях.