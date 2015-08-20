Боксер Рой Джонс попросил у Путина российское гражданство

Фото: m24.ru/Виктория Виатрис

Знаменитый американский боксер Рой Джонс попросил у Владимира Путина российское гражданство. Президент пообещал помочь Джонсу с решением этого вопроса, если боксер долгое время проживет в России, сообщает ТАСС.

Путин также выразил надежду, что боксер достигнет успехов в бизнесе. В настоящее время Джонс является бизнесменом.

В послужном списке бывшего чемпиона мира в четырех весовых категориях 61 победа и 8 поражений. На пике карьеры Джонс являлся сильнейшим боксером планеты независимо от весовых категорий.

Напомним, 22 декабря 2013 года Джонс выиграл по очкам поединок у француза Зин Эддина Бенмаклуфа. Все трое судей единогласно отдали победу экс-абсолютному чемпиону мира по боксу. Поединок прошел в столичном спорткомплексе "Динамо".

В мае 2011 года титулованный спортсмен был нокаутирован российским боксером Денисом Лебедевым.

Помимо бокса и бизнеса Джонс увлекается музыкой и довольно часто выступает с рэпом собственного сочинения.