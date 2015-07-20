Квартиры со скидкой 20 процентов и школа для региональных чиновников

Производители продовольствия жертвует качеством продуктов из-за экономического кризиса и продуктового эмбарго

За первую половину 2015 года реальная начисленная зарплата россиян сократилась на 8,5%, сообщают "Ведомости". А стоимость минимального месячного набора продуктов питания в среднем по России на конец июня 2015 года стала на 14,3% больше, чем в начале года. "Уже точно можно сказать, что люди начали экономить на еде", – констатирует гендиректор одного из крупнейших производителей и импортеров макарон "СИ групп" Андрей Гуров.

Российский президент поручил создать школу для региональных чиновников

Российский президент поручил создать школу для региональных чиновников, пишут "Ведомости". Их будут учить, как улучшать предпринимательский климат. Центр обмена лучшими практиками госуправления и формирования инвестклимата в регионах должен быть создан на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Исполнить поручение правительство и Агентство стратегических инициатив (АСИ) должны к 1 сентября.

Владимир Путин предложил вернуть бизнесу инвестиционную льготу

Владимир Путин поручил правительству к 1 октября проработать вопрос о налоговой льготе промышленным предприятиям – на сумму капитальных вложений в модернизацию, передают "Ведомости". Уже с 2016 года право давать льготу могут получить регионы, затем она может и стать федеральной – поручено в случае необходимости подготовить поправки в Налоговый кодекс.

Управделами президента застроит Кунцево

Градостроительная земельная комиссия Москвы (ГЗК) согласилась с подготовкой проекта планировки территории квартала 11-го района Кунцева за счет средств управления делами президента России (УДП), сообщают "Ведомости". Жителям квартала около ЦКБ не удалось отстоять городок, построенный в 50-х годах XX века.

Капитал остался только материнским

Конституционный суд (КС) отклонил жалобу отца-одиночки Александра Лукьяницы на отказ Пенсионного фонда выдать ему материнский (семейный) капитал, сообщает "Коммерсант". Однако судья Гадис Гаджиев выступил с особым мнением о недопустимости дискриминации по гендерному признаку при введении мер социальной помощи. Разногласия внутри КС впервые вызвала "особая роль женщины" в РФ, породившая его публичный конфликт со Страсбургским судом.

В России будет легче искать новую работу

Росстат возьмет на учет трудовые доходы россиян. А Роструд сделает доступной для всех общероссийскую базу вакансий "Работа в России", пишет "Российская газета". Гражданам это поможет оперативнее искать новое место службы, а представителям власти получать более полную информацию о том, сколько зарабатывают в нашей стране. Все это вместе добавит стабильности российскому рынку труда. Поручение Роструду было дано по итогам заседания Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба кабинета министров. До 30 ноября Роструд должен будет обеспечить технологическую возможность раскрытия информации в формате открытых данных. Портал "Работа в России" отличается от других сайтов по поиску работы тем, что весь его функционал бесплатен, там отсутствует реклама, а вакансии проходят проверку.

Минпромторг повысит безопасность аттракционов

Минпромторг намерен свести к нулю неприятности, которые еще случаются в парках развлечений на аттракционах, когда на несколько часов зависает колесо обозрения или американские горки, передает "Российская газета". Владельцев каруселей обяжут проводить сертификацию аттракционов. Сегодня она добровольная. Документ, который вводит эту норму, подготовил минпромторг, сообщает единый портал раскрытия информации госорганами. Он устанавливает единые требования к аттракционам и запчастям к ним с июля 2016 года.

Купить в России квартиры со скидкой 20% станет проще

Минстрой предлагает расширить круг потенциальных участников программы "Жилье для российской семьи", доверив определение дополнительных категорий покупателей регионам, сообщает "Российская газета". А это значит, что претендовать на квартиры на льготных условиях по цене до 35 тысяч рублей за квадратный метр (но не более 80 процентов от рыночной цены) смогут еще больше россиян. Об этом говорится в проекте постановления правительства, подготовленном министерством, которое проходит общественное обсуждение.

В России начнут выпускать легальные зерновые дистилляты

С 1 июля в России можно легально производить зерновые дистилляты: виски и самогон, пишет "РБК". Российские компании, которые раньше не выпускали эти напитки или делали их за рубежом, сейчас договариваются о начале производства в РФ. Хотя виски и самогон широко распространены на российском рынке, до сих пор не существовало государственного стандарта для их легального производства в России. Поэтому виски у нас почти полностью импортный, а самогон - кустарный или импортный.

Никита Михалков объединяется с конкурентами за авторские отчисления

У Российского союза правообладателей (РСП), возглавляемого Никитой Михалковым, истекает аккредитация на сбор отчислений с поставщиков бытовой техники, сообщает "РБК". Ей на смену может прийти более мощная организация: РСП, РАО и ВОИС объединяются в Российское авторское общество.