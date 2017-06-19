Путин посетит Удмуртию и Свердловскую область – СМИ

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин планирует посетить Республику Удмуртия и Свердловскую область, сообщает газета "Известия". В планах президента проинспектировать работу временно исполняющих обязанности глав регионов Александра Бречалова и Евгения Куйвашева, которые намереваются принять участие в губернаторских выборах.

О планах посетить столицу Удмуртии Ижевск Путин сообщил во время "прямой линии". Это стало реакцией на жалобу жительницы города, которая рассказала, что люди до сих пор проживают в аварийных домах.

В июле российский лидер также планирует посетить Екатеринбург. Это связано с прохождением 10–13 июля международной промышленной выставки "Иннопром-2017".