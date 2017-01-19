Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 января 2017, 09:14

Политика

Путину присудили премию мира имени Уго Чавеса

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Президент Венесуэлы Николас Мадуро присудил Владимиру Путину премию мира имени Уго Чавеса, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Мадуро заявил, что Путин – один из лидеров многополярного мира и обладает стратегическим мышлением. Кроме того, Мадуро сообщил, что вскоре собирается посетить Москву с официальным визитом.

О намерении учредить премию имени Уго Чавеса президент Венесуэлы объявил прошлой осенью. Он отметил, что ее будут вручать за поддержание мира и суверенитета народов, и ее первым лауреатом станет президент России.

Владимир Путин Николас Мадуро жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика