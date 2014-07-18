Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования от имени руководства и правительства России семьям погибших, а также правительствам тех стран, граждане которых оказались в самолете Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", который потерпел крушение в Донецкой области в минувший четверг.

Глава России поручил правительству РФ сделать все возможное для установления объективной картины катастрофы.

"Прошу правительство России через имеющиеся возможности гражданских ведомств сделать все для тщательного расследования этого события. Мы должны сделать все, что от нас зависит, чтобы объективная картина произошедшего стала достоянием и нашей общественности, и общественности Украины, и всего мира", - потребовал он.

Путин отметил, что он уже дал соответствующие поручения военным ведомствам страны, "чтобы они оказали необходимую помощь в расследовании этого преступления", передает МИА "Россия сегодня".

Также Владимир Путин считает, что этой катастрофы не случилось бы, если бы на юго-востоке Украины были прекращены боевые действия.

"Этой трагедии не произошло бы, если бы на этой земле был мир, не были бы возобновлены боевые действия на юго-востоке Украины", - сказал глава РФ на совещании по экономическим вопросам, которое он предложил начать с минуты молчания в память о жертвах катастрофы.

Напомним, что самолет Boing 777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области в четверг, 17 июля. Как сообщили в авиакомпании, связь с лайнером была потеряна в 50 километрах от границы Украины с Россией. На борту находилось 280 пассажиров и 15 членов экипажа. Все они погибли.