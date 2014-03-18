Путин сделает официальное заявление по Крыму и Севастополю

Владимир Путин. Фото: ИТАР-ТАСС

Владимир Путин во вторник сделает официальное заявление перед депутатами Госдумы, членами Совета Федерации, руководителями регионов России и представителями гражданского общества в связи с обращением республики Крым и города Севастополь о приеме в состав Российской Федерации. Прямую трансляцию будут вести телеканалы "Россия" и "Россия 24", а также сайт Вести.Ru.

Ранее Владимир Путин одобрил проект договора о принятии в состав России республики Крым. Заявление "О ситуации в Крыму" во вторник приняли и депутаты Госдумы.

Напомним, что накануне вечером глава государства подписал указ "О признании Республики Крым". "Учитывая волеизъявление народов Крыма на общекрымском референдуме, состоявшемся 16 марта 2014 года, признать Республику Крым, в которой город Севастополь имеет особый статус, в качестве суверенного и независимого государства. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.

16 марта в Крыму и Севастополе проходил референдум по статусу автономной республики. За вхождение в состав России проголосовали 96,77% жителей полуострова.

В Москве во вторник пройдет митинг-концерт в поддержку крымчан "Мы вместе". Он начнется в 18.00 на Красной площади. Прямую трансляцию концерта смотрите на телеканале "Москва 24".