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Мэр Москвы

17 августа 2012, 11:06

Переезд чиновников в новую Москву отложили до 2014 года

Владимир Путин мэр Москвы Госдума Новая Москва переезд органов власти власть Сергей Собянин

ИТАР-ТАСС

Вопрос о переезде столичных чиновников на территорию "новой Москвы" пока отложили. Речь об этом шла на совещании по вопросу о расширении Москвы, которое Владимир Путин провел в своей загородной резиденции "Ново-Огарево".

Главной интригой заседания должны были стать возможные решения и поручения по передислокации на новые территории органов власти, пишут "Ведомости".

Мэр Сергей Собянин рассказал, что размещение за МКАД правительственных зданий освободит центр столицы более чем от 500 тысяч человек, включая чиновников, сервисных сотрудников и посетителей министерств и ведомств. По прогнозам московских властей, это почти на треть разгрузит столичные дороги. Губернатор Подмосковья Сергей Шойгу усомнился, что переезд чиновников за город разгрузит Москву. Для начала он предложил на правительственном уровне подготовить перечень выводимых из столицы производств, так как на них ежедневно приезжает 1,3 млн человек.

По словам Сергея Собянина, на строительство нового комплекса понадобится 420 млрд рублей, а продажа имеющихся зданий принесет 578 млрд рублей. Присутствовавший на заседании Владимир Путин усомнился в последней цифре. Он считает, что выручить удастся 500 млрд рублей, а оценка руководителя Росимущества Ольги Дергуновой и того меньше — 9-15 млрд. долларов. При этом, по оценке экспертов, массовая продажа зданий грозит "падением" рынка, поэтому процесс должен растянуться на 7-10 лет.

Как отметил градоначальник, даже если чиновники не будут переезжать в новую Москву, город намерен развивать там деловой центр.

Планы передислокации органов власти Владимир Путин поручил тщательно проработать. "Надо точно и ясно понимать, что будет переноситься, в какие сроки и сколько это будет стоить", — отметил он.

В вопросе переезда органов власти на совещании определилось лишь одно – раньше 2014 года этот процесс не начнется, уточняют "Московские новости". Президент отметил, что до этого времени государству предстоит профинансировать проведение саммита АТЭС, Универсиады в Казани, а также зимней Олимпиады.

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