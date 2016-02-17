"Локомотив" назвал недопустимым поступок игрока Дмитрия Тарасова

Фото: ТАСС/AP Photo/Emrah Gurel

Московский "Локомотив" назвал недопустимым поступок футболиста "красно-зеленых" Дмитрия Тарасова. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте столичного клуба.

"Организатор соревнования не допускает демонстрацию участниками матчей каких-либо изображений, даже если они носят доброжелательный характер. Политическая, идеологическая или религиозная пропаганда находятся под запретом на территории футбола, и ФК "Локомотив" полностью разделяет позицию УЕФА по данному вопросу", – говорится в заявлении команды.

В сообщении отмечается, что сотрудники клуба не могли предотвратить инцидент. Теперь игроку грозит дисциплинарное взыскание согласно личному контракту с "железнодорожниками".

"Футболист никого не посвящал в свои планы. Инициатива Дмитрия вышла неуместной и вредной как для клуба, так и для него самого", – добавили в пресс-службе.

Напомним, инцидент произошел по окончании матча Лиги Европы против турецкого "Фенербахче". Тарасов снял игровую майку, под которой у него оказалась футболка с изображением Путина и надписью "Самый вежливый президент".

Сам Тарасов заявил, что надел эту футболку, так как хотел "выразить поддержку и уважение своему президенту". После этого Союз европейских футбольных ассоциаций открыл дисциплинарное дело в отношении столичного "Локомотива".

Отметим, "Локомотив" во вторник в Стамбуле проиграл "Фенербахче" со счетом 0:2 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Перед матчем фанаты турецкой команды забросали камнями автобус с болельщиками московского клуба. В результате полиция задержала трех человек, причастных к нападению.