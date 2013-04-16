Форма поиска по сайту

16 апреля 2013, 16:00

ВГИК стал объектом культурного наследия

ВГИК. Фото: ИТАР-ТАСС

Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) внесен в список особо ценных культурных объектов России. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин.

Первая в мире государственная киношкола, которая потом стала ВГИКом, появилась в Москве в 1919 году и сначала ютилась в обычной квартире на углу Советской площади и Тверской улицы.

С 1934 года ВГИК переехал в здание, где располагалась киностудия им. М. Горького. К 1950 году на улице Вильгельма Пика было построено правое крыло нынешнего здания. Окончательно переехать школе удалось спустя еще пять лет.

