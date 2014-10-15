Учащимся техникумов и колледжей дадут отсрочку от армии

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Владимир Путин подписал закон о предоставлении учащимся колледжей и техникумов отсрочки от армии на весь период обучения. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Закон вступит в силу с 1 января 2017 года. С этого момента учащиеся колледжей и техникумов будут "приравнены" к студентам вузов, в которых нет военной кафедры. Сейчас учащимся колледжей предоставляют отсрочку от армии до достижения 20 лет. Если молодой человек к 20 годам не закончил техникум, он все равно призывается в Вооруженные силы.

Напомним, что осенний призыв начался 1 октября. До 31 декабря Минобороны планирует направить в вооруженные силы около 150 тысяч юношей. Правила призыва в этом году не изменились. Как и раньше, на службу призывают мужчин от 18 до 27 лет, которые подходят по состоянию здоровья. Срок службы составит один год.

По состоянию на 10 октября для прохождения военной службы призвано более 6 тысяч москвичей.