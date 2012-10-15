Избранные местные главы должны учитывать мнение оппозиции – Путин

Владимир Путин. Фото: ИТАР-ТАСС

Президент России Владимир Путин ждет от избранных местных глав энергичной работы и требует от них учитывать "дельные" предложения оппозиции. Об этом он сказал на встрече с руководителем Центральной избирательной комиссии Владимиром Чуровым.

Выборы, по его мысли, подтвердили намерение избирателей поддержать действующие институты власти: "Для меня результаты выборов не являются неожиданными. Я считаю, что это еще один шаг, подтверждающий намерение избирателей поддержать действующие институты власти и развитие российской государственности".

Путин сказал, что намерен встречаться с избранными губернаторами. "Я им напомню, что граждане ждут от них эффективной энергичной работы, главная задача всех избранных – депутатов и руководителей местных органов власти – решать стоящие перед ними и страной задачи", – передает ИТАР-ТАСС слова президента.

Он подчеркнул, что главы должны прислушиваться и к предложениям оппозиции: "Далеко не все, что оппозиционные партии выдвигают в качестве своих требований, является неприемлемым, наоборот, очень много дельных предложений".

Президент отметил, что люди, которые избрали местных руководителей, ждут от них реальных результатов.

Напомним, Единый день голосования прошел 14 октября. В Московской области состоялись выборы глав и депутатов 17 муниципальных образований. Олег Шахов победил на выборах мэра Химок с 47,61%. Главой Сергиева Посада стал единоросс Василий Гончаров, набрав 74,19%, а главой Воскресенского муниципального района Подмосковья - Александр Квардаков, набрав 32,35% голосов избирателей. На выборах в подмосковном Пушкино одержал победу Сергей Гулин с результатом 36,10% голосов. В Электрогорске победил кандидат от "Единой России" Игорь Красавин с результатом 57,13% голосов.