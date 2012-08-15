В Кремле поздравляли российских призеров Олимпиады. Владимир Путин вручил ордена олимпийским чемпионам. А серебряные и бронзовые призеры получили награды из рук Сергея Иванова. Также всем медалистам подарили Audi

В Кремле прошло награждение призеров Олимпийских игр, сообщает "Русская служба новостей". Владимир Путин поздравил победителей соревнований, а глава администрации президента Сергей Иванов вручил ордена спортсменам, завоевавшим серебро и бронзу Олимпиады.

Около 40 человек были удостоены ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Среди них - гимнастки Дарья Дмитриева и Виктория Комова, фехтовальщица Софья Великая и пловец Евгений Коротышкин.

Знаменитая прыгунья с шестом Елена Исинбаева, капитан сборной России по баскетболу Андрей Кириленко и ещё 35 атлетов были награждены орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Спортсмен-инструктор по легкой атлетике Наталья Назарова получила орден Дружбы.

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева и члены сборной России по синхронному плаванию были награждены орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Легендарный волейболист Сергей Тетюхин и бегунья Наталья Антюх удостоились орденов Почета.

Напомним, что наши спортсмены завоевали 82 награды разного достоинства на Олимпийских играх в Лондоне. Россия заняла четвертое место в общем медальном зачете, уступив США, Китаю и Великобритании.