Работники ИНИОН просят Путина помочь в восстановлении библиотеки

Фото: M24.ru

Коллектив Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН обратился к Владимиру Путина с просьбой оказать поддержку в восстановлении работы библиотеки. Учреждение сгорело в конце января этого года.

Открытое письмо работников ИНИОН опубликовано на сайте института. Сотрудники ИНИОН также просят отработать меры по пресечению пожаров, подобных тому, что уничтожил часть здания библиотеки.

Институт выражает надежду, что Федеральное агентство научных организаций и Российская академия наук окажут помощь в воссоздании фондов библиотеки. Кроме того, работники ИНИОН просят не смещать с поста директора института Юрия Пивоварова.

Напомним, пожар в библиотеке ИНИОН возник вечером 30 января. Огонь охватил второй и третий этажи здания и был полностью потушен только спустя сутки. Здание сильно пострадало, площадь возгорания составила около 2 тысяч квадратных метров.

Причина пожара до сих пор не установлена. По предварительной версии, пламя вспыхнуло из-за короткого замыкания. Также говорят о поджоге, однако в МЧС отмечают, что рассматривать какую-либо из версий в качестве основной пока рано.

Стоит отметить, что в ходе пожара сгорела примерно пятая часть книжного фонда (однако наиболее ценные экземпляры не пострадали).

Кроме того, столичные полицейские задержали двоих мужчин, пытавшихся продать 12 книг с печатью "Фундаментальная библиотека общественных наук Академии наук СССР". Издания были похищены из библиотеки ИНИОН.