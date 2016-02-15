Количество наблюдателей на избирательном участке ограничили

Фото: m24.ru/Мария Касатина

Владимир Путин подписал закон о сокращении числа наблюдателей на избирательном участке. Полный текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в одну комиссию можно назначить не более двух наблюдателей от партии или кандидатов. Список назначенных наблюдателей должен быть направлен в избирательные комиссии за три дня до выборов.

Закон расширяет список документов, с которыми могут знакомиться наблюдатели и члены избирательных комиссий. Кроме того, у назначенных лиц появилась возможность беспрепятственно вести фото- и видеосъемку.

Законопроект о повышении гарантий наблюдателям от политических партий и кандидатов на выборах был принят Госдумой во втором и третьем чтениях.

Поправки внесены в законы об основных гарантиях избирательных прав и о выборах депутатов нижней палаты парламента.

По словам замглавы комитета по конституционному законодательству и госстроительству Дмитрия Вяткина, главным изменением стало введение "исключительно судебного порядка удаления наблюдателя или члена избирательной комиссии, которые нарушили закон в ходе голосования".

Теперь для того, чтобы удалить правонарушителя, который является наблюдателем, нужно будет получать решение суда.