Россия сделает все возможное для прекращения войны на Украине - Путин

Владимир Путин. Фото: ИТАР-ТАСС

Владимир Путин пообещал, что Россия примет все возможные меры для скорейшего прекращения огня между сторонами конфликта на Украине. Такое заявление он сделал в ходе встречи с российскими парламентариями в Ялте, сообщает МИА "Россия сегодня".

"Мы следим за происходящим, ставим эти вопросы и перед властями Украины, и перед мировым сообществом. Будем делать все, что от нас зависит, чтобы этот конфликт был прекращен как можно быстрее", - заявил президент России.

Напомним, на Украине ведутся боевые действия между правительственными войсками и ополчением Донбасса. В настоящее время конфликт переместился практически к западной границе России.

Евросоюз, США и ряд других государств считают Россию ответственной за разжигание конфликта. В конце июля против России были введены секторальные санкции, ударившие по банковскому сектору, а также закрывшие въезд в ЕС, США, Норвегию, Японию и Канаду для ряда российских чиновников и глав крупных компаний.

7 августа Москва объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции Запада.