Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

14 августа 2014, 14:50

Россия сделает все возможное для прекращения войны на Украине - Путин

Владимир Путин Украина власть жизнь в мире

Владимир Путин. Фото: ИТАР-ТАСС

Владимир Путин пообещал, что Россия примет все возможные меры для скорейшего прекращения огня между сторонами конфликта на Украине. Такое заявление он сделал в ходе встречи с российскими парламентариями в Ялте, сообщает МИА "Россия сегодня".

"Мы следим за происходящим, ставим эти вопросы и перед властями Украины, и перед мировым сообществом. Будем делать все, что от нас зависит, чтобы этот конфликт был прекращен как можно быстрее", - заявил президент России.

Ссылки по теме

Напомним, на Украине ведутся боевые действия между правительственными войсками и ополчением Донбасса. В настоящее время конфликт переместился практически к западной границе России.

Евросоюз, США и ряд других государств считают Россию ответственной за разжигание конфликта. В конце июля против России были введены секторальные санкции, ударившие по банковскому сектору, а также закрывшие въезд в ЕС, США, Норвегию, Японию и Канаду для ряда российских чиновников и глав крупных компаний.

7 августа Москва объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции Запада.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать