Путин передал Макрону поздравления с Днем взятия Бастилии

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Владимир Путин передал президенту Франции Эммануэлю Макрону поздравления с национальным праздником Франции – Днем взятия Бастилии. Текст поздравительной телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля.

В тексте поздравления президент РФ подчеркнул, насколько крепки складывавшиеся веками отношения между двумя государствами. "Российско-французские связи уходят корнями в глубокое прошлое. Об этом напомнила открытая нами совместно в Версальском дворце выставка, посвященная трехсотлетию визита императора Петра I во Францию", – сказано в телеграмме. Российский лидер также отметил "уважение и симпатию", которые издавна связывали народы России и Франции.