Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Налоги

13 декабря 2014, 12:22

Дмитрий Медведев не исключил возможности снижения некоторых налогов в России

Владимир Путин Дмитрий Медведев налоги налоговые сборы

Фото: ТАСС / Максим Шеметов

Дмитрий Медведев не исключил возможности снижения некоторых налогов в России в зависимости от ситуации в стране. Повышения же налоговой нагрузки в ближайшие годы не произойдет.

Напомним, что 4 декабря в своем послании Федеральному Собранию Владимир Путин предложил не изменять налоговую нагрузку бизнеса в течение четырех лет. Как отметил Медведев в интервью программе "Вести в субботу", сейчас налоги будут зафиксированы, однако не исключено, что некоторые из них в последствие могут быть уменьшены.

"Это, если хотите, такая юридическая модель запрета поворота к худшему. Нельзя увеличивать налоги, но можно их уменьшать. Мы фиксируем налоги, но если власти, допустим, придут к выводу, что какой-то налог необходимо несколько уменьшить, такое решение может быть принято", - добавил премьер-министр России.

Ссылки по теме

Медведев отметил, что вероятность снижения налогов будет "зависеть от экономической ситуации".

Напомним, что Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному Собранию также предложил ввести "надзорные каникулы" для малого бизнеса. То есть если предприятие в течение трех лет работает без нареканий, его освободят от проверок в последующие три года.

"Отношения бизнеса и государства должны строиться на партнерстве и равноправном диалоге, нужна ответственность, а у нас доминирует обвинительный уклон. Нужно избавить бизнес от навязчивого контроля", - подчеркнул Путин.

Как ранее сообщало M24.ru, глава департамента экономической политики и развития столицы Максим Решетников считает удачной идею ввести "надзорные каникулы" для малого бизнеса.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать