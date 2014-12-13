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Дмитрий Медведев не исключил возможности снижения некоторых налогов в России в зависимости от ситуации в стране. Повышения же налоговой нагрузки в ближайшие годы не произойдет.

Напомним, что 4 декабря в своем послании Федеральному Собранию Владимир Путин предложил не изменять налоговую нагрузку бизнеса в течение четырех лет. Как отметил Медведев в интервью программе "Вести в субботу", сейчас налоги будут зафиксированы, однако не исключено, что некоторые из них в последствие могут быть уменьшены.

"Это, если хотите, такая юридическая модель запрета поворота к худшему. Нельзя увеличивать налоги, но можно их уменьшать. Мы фиксируем налоги, но если власти, допустим, придут к выводу, что какой-то налог необходимо несколько уменьшить, такое решение может быть принято", - добавил премьер-министр России.

Медведев отметил, что вероятность снижения налогов будет "зависеть от экономической ситуации".

Напомним, что Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному Собранию также предложил ввести "надзорные каникулы" для малого бизнеса. То есть если предприятие в течение трех лет работает без нареканий, его освободят от проверок в последующие три года.

"Отношения бизнеса и государства должны строиться на партнерстве и равноправном диалоге, нужна ответственность, а у нас доминирует обвинительный уклон. Нужно избавить бизнес от навязчивого контроля", - подчеркнул Путин.

Как ранее сообщало M24.ru, глава департамента экономической политики и развития столицы Максим Решетников считает удачной идею ввести "надзорные каникулы" для малого бизнеса.