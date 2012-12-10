Путин: "Никто не хочет революций"

Владимир Путин встретился сегодня с доверенными лицами

Президент России Владимир Путин провел встречу в доверенными лицами. По его словам, поднятые в понедельник вопросы будут использованы в послании к Федеральному Собранию 12 декабря. В ходе встречи президент ответил на вопросы о коррупции, протестном движении, реформировании министерства обороны и внешней политике

О революции

"Мне кажется, приходит понимание того, что подавляющая часть граждан страны не хочет революций. Подавляющая часть граждан страны хочет перемен, безусловно. И чем быстрее, тем лучше. И, разумеется, хочет перемен к лучшему. Но никто не хочет революций", – сказал Путин. По его словам, сейчас можно наблюдать последствия революционных движений в других странах: "Разрушение полное экономики и социальной сферы происходит. Вот что там такое. И гибель каждый день людей на улице. Никто этого не хочет. И подавляющее число граждан страны к этому относится даже с тревогой, я бы сказал, насколько я себе представляю".

По словам президента, есть еще один аспект: "Достаточно многие простые граждане, с которыми я встречался, мне говорили: "Ну, чего бунтуют? Они в случае чего (совсем будет плохо) сядут на самолет и "отвалят", во всяком случае, их спонсоры. А нам здесь жить. Никто не хочет потрясений. Я уверен, что все это почувствовали".

О коррупции

"Мы все раздражены подчас тем, что у нас происходит, тем, что мы видим. И, конечно, посадки должны быть обязательно. Кстати говоря, их не так уж и мало. Но вопрос не в жестокости наказания. Вопрос в его неотвратимости. Это самое главное, это вам любой юрист скажет. И мы должны стремиться именно к этому", – отметил глава государства.

По словам Путина, в стране должна проводиться борьба на подавление и искоренение коррупции, причем не только в высших эшелонах власти, но и "на улицах". Президент отметил, что власть должна быть жесткой и последовательной, но всегда действовать в рамках закона. "Это непростое дело и для следственных органов, и для органов дознания, и для судов – работать грамотно, квалифицированно и доводить дело до окончательного решения. Почему я это говорю? Потому что по многим составам коррупционного характера, вообще в экономике процесс доказывания достаточно сложный, а выносить решения судов, приговоры судов только потому, что мы уверены в том, что человек совершил преступление, но не смогли набрать доказательств нельзя, иначе мы скатимся опять в 37-й год, вот в чем все дело", – сказал Путин.

О реформе Минобороны

"Хочу обратить ваше внимание на то, что основные параметры реформы были сформулированы до того, как бывший министр обороны занял это место, – в 2005 году. И мы тогда исходили из того, и сейчас это остается актуальным, что армия должна у нас быть компактной, она должна соответствовать нескольким параметрам: должна, безусловно, обеспечивать безопасность страны и должна быть подъемной для нашей экономики. Мы не должны повторять ошибок Советского Союза, когда никто не считал, просто никто не считал, сколько ресурсов направляется на решение проблем обороноспособности страны, а потом у нас мыло и сахар продавали по талонам", – сказал Путин.

О возрождении звания "Герой Труда"

Президенту поступило предложение возродить звание Героя Труда. По словам Путина, это было бы неплохо. "Надо только подумать, нельзя делать полную кальку с советского времени. Надо подумать, и нам всем вместе подумать, и с обществом посоветоваться, с общественными организациями: должны быть критерии, ясные и понятные критерии, не просто за количество проработанных лет, а за результаты, за вклад в развитие страны", – заявил он. Президент отметил, что важно обратить внимание на человека труда, "где бы он ни работал: и рядового рабочего, и инженера, и учёного, и работающего в области науки или в искусстве".

О связях на постсоветском пространстве

Путин сообщил, что "странно слышать, когда некоторые коллеги из-за рубежа говорят, когда мы идем по пути интеграции, что это возрождение амбиций России как бывшего Советского Союза". "Какая чушь! Для нас это естественный абсолютно процесс. Почему? Потому что у нас есть нечто такое, чего в других интеграционных объединениях вообще нет – у нас есть общий язык, великий русский язык. У нас есть в известной степени общий менталитет, поскольку мы вышли из одной страны. У нас общая транспортная инфраструктура. У нас общая инфраструктура энергетики. У нас огромная, просто не сопоставимая с другими странами и с другими интеграционными объединениями кооперация между важнейшими отраслями экономики. Надо сказать, что и в культуре очень много общего. Поэтому для нас это абсолютное движение к повышению своей конкурентоспособности", – пояснил президент.

О внешней политике

"Конечно, Россия, безусловно, стала мощнее, сильнее, влиятельнее за последние 15 лет. Это очевидный факт. Это не значит, что мы должны что-то диктовать или продвигать во что бы то ни стало какие-то свои интересы в ущерб другим странам. Но без мнения России и без ее эффективного участия многие проблемы не решаются", – сообщил глава государства. По его словам, усиление России нравится не всем и заставляет некоторые страны искать инструменты, "которые позволили бы на Россию нажать где-то там, чтобы она была податливой в чем-то другом".

"Какие используются штампы: мы еще не вышли целиком из коммунистического прошлого, у нас демократия какая-то не такая, и выборы не такие. Все ставится под сомнение, легитимность. А если мы здесь не легитимны, то какое право мы имеем там что-то говорить в условиях внешней политики? Что может сказать о музыке Чайковского человек без прописки? Вот логика!", – пояснил президент.