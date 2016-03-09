В случае банкротства компании пособия по беременности будут выплачивать ФСС

Фото: ТАСС/Смитюк Юрий

Президент Владимир Путин подписал закон, который защищает родителей от невыплат пособий по беременности и по уходу за ребенком в случае банкротства компании, сообщает ТАСС.

Согласно документу, если предприятие находится в стадии банкротства, то пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также по уходу за ребенком будет выдавать Фонд социального страхования РФ.

Ранее платить должен был работодатель. Но если он находился в стадии банкротства, то родители могли получить выплаты только после завершения этой процедуры, на что могло уйти несколько лет.

Размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет составляет 40 процентов от среднего заработка. Его минимальный размер равен 2718 рублям, а максимальный – 21554 рублям. Эти выплаты могут получать как мамы, так и папы, бабушки, дедушки и иные родственники, которые ухаживают за ребенком и не могут иметь другой доход.

Декретные выплаты для работающих женщин рассчитываются по формуле: доходы за 2 календарных года до декрета делим на количество дней в этом периоде и умножаем на количество дней декрета.