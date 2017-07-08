Путин полетел на саммит G20 в обход стран НАТО

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

Самолет, на котором Владимир Путин летел на саммит G20 в Гамбург, сделал крюк в 500 километров, обходя страны НАТО, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать данную информацию. По его словам, это вопрос безопасности, которая обеспечивается на должном уровне.

"Я оставляю без комментариев этот ваш вопрос. Потому что все вопросы, связанные с передвижением президента, напрямую касаются его безопасности", – сказал он.