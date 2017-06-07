Путин рассказал, как повел бы себя в одном душе с геем на подлодке

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

Владимир Путин рассказал в интервью режиссеру Оливеру Стоуну о своих действиях, окажись он на подводной лодке в одном душе с гомосексуалистом, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Bloomberg.

Во время разговора с президентом Стоун поднял вопрос о российском законе, который запрещает пропаганду гомосексуализма. Режиссер спросил Путина, считает ли он такую норму проявлением дискриминации. В ответ глава государства отметил, что геев в РФ никто не притесняет.

Затем Стоун задал вопрос, что бы сделал Путин, если бы оказался на подводной лодке и был вынужден идти в душ с геем.

"Ну, я бы предпочел не ходить в душ с ним. Зачем его провоцировать?" – ответил Путин.

Он также напомнил, что является мастером спорта по дзюдо.