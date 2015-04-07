Форма поиска по сайту

07 апреля 2015, 17:05

Политика

Главы регионов должны устранять препятствия для развития бизнеса – Путин

Фото: M24.ru

Главы регионов должны устранить препятствия, мешающие развитию бизнеса в стране, заявил на заседании госсовета по проблеме развития в стране малого бизнеса Владимир Путин.

"Создание благоприятной деловой среды по всей России – ключевое условие для развития малого и среднего бизнеса. Нужно создавать благоприятную деловую среду. Я прошу руководителей регионов со всей ответственностью подойти к решению этой задачи", – приводит слова Путина корреспондент M24.ru.

Президент также считает, что необходимо создавать прозрачные механизмы взаимодействия с предпринимателями.

Ранее глава департамента экономической политики Максим Решетников сообщил, что мероприятия антикризисного плана правительства Москвы реализуются по графику. Так, 18 марта Мосгордума приняла закон о "налоговых каникулах" для начинающих индивидуальных предпринимателей, которые работают в производственной, социальной и научной сферах.

В городе также продолжают следить за продовольственной безопасности и снижать административные барьеры. Кроме того, развивается рынок недвижимости и повышается эффективность бюджетных расходов.

До этого Сергей Собянин провел совещание по оперативным вопросам, на котором столичное правительство подвело первые итоги реализации антикризисного плана. Так, за период с 10 по 26 февраля были приняты следующие меры:

  • до 1 июля 2016 года были сохранены льготные ставки арендной платы для малого бизнеса, арендующего помещения, находящиеся в городской собственности;
  • минимальная ставка аренды городских нежилых помещений (1800 рублей за квадратный метр в год) будет распространяться на все образовательные учреждения города;
  • введены и увеличены рассрочки для инвесторов, вкладывающих деньги в строительство на территории Москвы;
  • перенесены сроки закрытия некапитальных сельскохозяйственных рынков на 1 год – до 1 января 2016 года;
  • счета автономных учреждений и госконтрактов на поставки для городских нужд в случае отсутствия у подрядчиков банковской гарантии были переведены на обслуживание в городское казначейство.

Сергей Собянин пообещал всестороннюю поддержку столичным бизнесменам в 2015 году. Это также предусматривает антикризисный план мэрии, принятый 10 февраля на заседании президиума правительства.

Владимир Путин бизнес развитие главы регионов

