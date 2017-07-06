Эффективность G20 не снижается – Путин

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал, что эффективность саммита G20 даже в условиях нарастания геополитического кризиса не снижается.

По его мнению, это стало возможным благодаря той ответственности, которую страны-партнеры возлагают на себя и свою миссию в поддержке союзников и своих граждан. Он подчеркнул, что в основу успехов объединения легли уважение мнения членов G20 и позиция каждого из участников.

Конструктивная дискуссия в поиске компромиссов стали так называемым фирменным стилем саммита. Он возложил надежды на продолжение диалога и напомнил, что в 2013 году Россия была выбрана председателем группы и получила поддержку.

Напомним, саммит G20 пройдет в Гамбурге с 7 по 8 июля. Главной интригой саммита этого года СМИ назвали встречу президентов США Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.