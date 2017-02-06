Форма поиска по сайту

06 февраля 2017, 13:23

Политика

Кремль потребовал извинений от телеканала Fox News за оскорбления в адрес Путина

Кремль ждет извинений от телекомпании Fox News, корреспондент которой в своем интервью с Дональдом Трампом назвал Владимира Путина "убийцей", сообщает ТАСС.

"Мы считаем подобные слова корреспондента Fox news недопустимыми, оскорбительными. И мы предпочли бы получить извинения в адрес президента России от такой уважаемой телекомпании", – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во время интервью журналисту Fox News Биллу О'Рейли Трамп рассказал об уважении к российскому президенту. О'Рейли, в свою очередь, напомнил американскому президенту об обвинениях, которые Запад выдвигал в адрес Москвы, и назвал российского лидера "убийцей".

"А что вы думаете? Наша страна такая уж невинная?" – сказал в ответ на это Трамп, подчеркнув, что Соединенным Штатам "лучше ладить с Россией, чем наоборот".

Комментировать ответ Трампа Песков не стал.

