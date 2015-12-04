Сегодня в СМИ: русские туристы на Гоа и послание федеральному собранию

Фото: m24.ru

Rose Group отсудил "Цветной"

Станиславу Громову не удалось добиться в суде Никосии ареста недвижимости Rose Group (бывшая RGI International), включая универмаг "Цветной" в Москве и нераспроданные площади в микрогороде "В лесу", пишет "Коммерсантъ".

Кипрский судья решил, что бизнесмен должен пытаться взыскать со своего контрагента $118 млн в России. Окружной суд Никосии поддержал ходатайство Rose Group, которая настаивала, что спор с Litonor Financial должен рассматриваться в России.

Российские туристы направились в ОАЭ, Таиланд и Индию

Российские туристы начинают свыкаться с потерей Турции и Египта и в преддверии Нового года ищут альтернативу двум самым популярным направлениям, сообщает "Коммерсантъ".

Спрос на туры в ОАЭ вырос на 20 процентов, в Таиланд – на 10-15 процентов, в Индию и Вьетнам – на 5 процентов. Часть путешественников переориентировалась на самостоятельное бронирование: число запросов авиабилетов в Анталью увеличилось на 20 процентов.

В то же время спрос на внутренний туризм, вопреки ожиданиям чиновников, практически не растет.

Начало обращения Владимира Путина к парламенту сразу вошло в историю

Президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Специальный корреспондент "Коммерсанта" Андрей Колесников считает, что Владимиру Путину удалась та часть либерального в целом послания, которая его действительно интересует, то есть касается борьбы с мировым терроризмом. И наоборот.

Бестиражные лотереи уйдут из Интернета и с экранов видеотерминалов

Правительство намерено запретить в России проведение бестиражных лотерей в Интернете, а также с использованием видеотерминалов, пишет "Российская газета".

При этом ни купить, ни продать стандартный лотерейный билет не смогут несовершеннолетние.

Эти и другие поправки к законопроекту, уже принятому летом Госдумой в первом чтении и регулирующему проведение лотерей и азартных игр, подготовили в Минфине во исполнение поручений президента и правительства.

Льготную ипотеку продлили до 1 мая 2016 года

Россиянам станет проще взять ипотеку на покупку квартиры в новостройке, сообщает "Российская газета".

Список банков – участников льготной программы субсидирования Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) может расшириться, а действующие участники программы станут выдавать ссуды более охотно.

Об этом говорится в постановлении правительства, которое изменяет правила предоставления субсидий банкам и АИЖК на возмещение недополученных доходов по выданным жилищным кредитам.

Эксперты считают, что новый порядок приема экзаменов на права противоречит законодательству

Многие кандидаты в водители не смогут получить водительские удостоверения. Проблема в положениях нового административного регламента по приему экзаменов на водительские удостоверения.

Эту тему эксперты обсуждали в "Российской газете".

Верховный суд запретил списывать средства с мобильных телефонов должников

Верховный суд России поставил точку в давнем споре, вправе ли судебные приставы списывать деньги со счетов сотовой связи должников. Ответ: нет, деньги на телефоне неприкосновенны, пишет "Российская газета".

Подобное дело рассмотрела Судебная коллегия по административным делам Верховного суда России.

"Русский Букер" объявил лауреата

Старейшая литературная премия "Русский Букер" не из тех, что дает награды писателям, которые в этом году уже были отмечены другими конкурсами. И в этом году "Букер" не изменил себе.

И удивил, как это уже бывало не один раз. Премию получил Александр Снегирев за роман "Вера", сообщает "Российская газета".

Председатель жюри Андрей Волос сообщил, что жюри раскололось на два непримиримых лагеря. Оно не могло сойтись в своих искренних предпочтениях. В итоге Снегирев оказался фигурой, которая всех устроила.

Uniqlo хочет увеличить долю российских продаж в общей выручке



Японский ритейлер Uniqlo в 2016–2017 годах нарастит сеть на пять магазинов в Москве и откроет несколько магазинов в Петербурге, сообщают "Ведомости" со ссылкой на сообщение исполнительного директора "Uniqlo Россия" Таку Морикава.

По его словам, на Россию приходится пока около 2 процента глобальных продаж Uniqlo, но к 2020 году доля должна увеличиться до 7–8 процентов.

YouTube ищет новый контент для своих пользователей

Руководители YouTube в последние несколько месяцев ведут переговоры с голливудскими киностудиями и другими производителями фильмов и сериалов, пишут "Ведомости".

Цель этих переговоров – получение эксклюзивных прав на показ лицензионного контента.

Как компании отметят наступление 2016 года

Новогодние корпоративы с шиком и размахом давно не в моде. В этом году компании ужались еще сильнее: они отказываются от звезд, заменяя их "поющими менеджерами", и совмещают праздник с тимбилдингом, сообщает РБК.

По словам экспертов, серьезно снизили "новогоднюю" активность финансово-промышленные группы и строительные компании.