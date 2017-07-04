Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры в Москве

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут встречу в Москве, сообщает ТАСС. Главы государств планируют обсудить ряд вопросов, касающихся партнерства и стратегического взаимодействия обеих стран.

Также планируется обсудить мировые и региональные вопросы. В результате будет подписан ряд документов.

Как рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, 4 июля пройдет полномасштабные двусторонние переговоры в узком и расширенном составах, затем стороны проведут встречи с представителями общественности и медиасообщества. Затем Си Цзиньпин встретится с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Планируется, что в ходе беседы стороны затронут вопросы инвестиций, энергетики, промышленности, транспортной инфраструктуры и сельского хозяйства.

Китайский лидер Си Цзиньпин прибыл в Россию с официальным визитом 3 июля. 6 июля председатель КНР отправится в Германию, где пройдет саммит "Большой двадцатки".

G20 будет проходить в Гамбурге с 7 по 8 июля. Си Цзиньпин планирует провести встречу с президентом США Дональдом Трампом.