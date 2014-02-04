В России ужесточили наказание за экстремистскую деятельность

Фото: ИТАР-ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за преступления экстремистской направленности.

Документ, опубликованный на портале правовой информации, предполагает увеличение штрафов, сроков лишения свободы, а также продолжительности принудительных работ за экстремизм.

В частности, за "публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" предлагается лишать свободы на 4 года, вместо трех лет и накладывать штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей. Срок принудительных работ за нарушение статьи "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" увеличен с двух до четырех лет, а штраф за такое преступление составит от 300 до 500 тысяч рублей.

За организацию экстремистского сообщества законом предлагается устанавливать наказания в виде штрафа в размере от 200 до 500 тысяч рублей, принудительных работ на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок от одного года до 2 лет, либо лишения свободы на срок до шести лет. Причем ужесточаются санкции и за участие в таком сообществе. Теперь суд сможет назначить наказание сроком до 4 лет вместо двух лет.

Напомним, что ранее Госдума уже приняла законопроект, предусматривающий возможность досудебной блокировки интернет-сайтов, подозреваемых в экстремизме. Блокировка может быть осуществлена по требованию генерального прокурора, а также его заместителей. Получив запрос из генпрокуратуры, хостинг-провайдеры и операторы связи обязаны немедленно ограничить доступ к указанной в запросе информации. При этом оператор должен потребовать от владельца сайта удаления незаконной информации. После владелец сообщает об этом в уполномоченный орган, который принимает меры для возобновления доступа к сайту.

Планируется, что закон вступил в силу 1 февраля 2014 года.