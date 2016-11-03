Фото: m24.ru/Александр Авилов

Владимир Путин и патриарх Кирилл примут участие в открытии памятника князю Владимиру на Боровицком холме. Торжественная церемония состоится 4 ноября в День народного единства, сообщают РИА Новости.

Сначала президент возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому. Затем состоится открытие памятника. Днем Путин посетит выставку-форум "Православная Русь", а вечером на торжественном приеме вручит государственные награды.

На открытии памятника также будут присутствовать Сергей Собянин, члены правительства РФ, депутаты обеих палат федерального собрания, представители общественных организаций, деятели науки, культуры и искусства.

"Москва в цифрах": Памятник князю Владимиру

Памятник князю Владимиру сооружен по инициативе Российского военно-исторического общества (РВИО). Автором проекта стал народный художник России Салават Щербаков. Высота памятника составляет 17,75 метра. Постамент – 2,75 метра, скульптура – 12 метров. Крест в правой руке Владимира возвышается над фигурой на 3 метра. Изначально установить памятник планировалось на Воробьевых горах, а его высота должна была составить 25 метров. Однако из-за ненадежности склона, рядом с которым хотели поставить монумент, его решили перенести.

