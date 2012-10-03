Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 октября 2012, 13:10

Политика

Путин подписал закон о едином дне голосования

Фото: ИТАР-ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о едином дне голосования. Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, с 2013 года все выборы в стране будут проходить во второе воскресенье сентября.

Закон снимает запрет на совмещение дней голосования на выборах разного уровня, если в результате такого совмещения избиратель может проголосовать более чем по четырем избирательным бюллетеням. Кроме того, устанавливаются сроки работы избирательных округов – они будут образовываться на 10 лет, а не на один избирательный цикл, как сейчас. Это указано в сопроводительной справке к тексту закона.

Напомним, Госдума приняла закон о едином дне голосования 21 сентября, Совет Федерации его одобрил 26 сентября.

Ссылки по теме


Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика