Путин и Порошенко выступили за прекращение огня на Донбассе

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Владимир Путин и Петр Порошенко в ходе телефонного разговора обсудили первоочередные шаги по прекращению огня на юго-востоке Украины. Точки зрения глав государств по возможным путям выхода из кризиса в значительной степени совпадают, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Было продолжено обсуждение военного и гуманитарного кризиса на Украине. Главы государств обменялись мнениями относительно того, что нужно сделать в первоочередном порядке для скорейшего прекращения кровопролития на юго-востоке этой страны", - сказал Песков.

Чуть позже в пресс-службе президента Украины сообщили, что Киев принял решение о режиме прекращении огня на Донбассе. Соответствующая договоренность была достигнута по итогам состоявшегося 3 сентября телефонного разговора Порошенко с Путиным.

Однако Песков опроверг информацию об этой договоренности. Он подчеркнул, что Россия не является стороной конфликта и еще раз сообщил, что президенты обсудили только пути решения конфликта.

Напомним, что 27 августа в Минске состоялась встреча Путина и Порошенко. В частности, главы государств договорились о выработке мирного плана урегулирования конфликта на востоке Украины и обсудили поставки гуманитарной помощи Донецкой и Луганской областям. При этом по словам российского президента, условия прекращения огня на Донбассе не обсуждались.

Военный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Противостояние ведется между украинскими силовиками и сторонниками самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По данным ООН на 27 августа, жертвами вооруженного конфликта стали более 2,5 тысяч человек.