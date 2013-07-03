СМИ обязали безвозмездно оповещать население о ЧС

Фото: ИТАР-ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на решение проблемы своевременного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях

Согласно новой редакции закона, по требованию властей редакции СМИ обязаны "незамедлительно и на безвозмездной основе выпускать в свет (в эфир) экстренную информацию об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуациях, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий".

Также документом устанавливаются обязанности органов госвласти и местного самоуправления по своевременному оповещению населения и созданию условий для организации этой работы.

Напомним, данный нормативный акт был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации в июне этого года.

Документ размещен на официальном портале правовой информации.