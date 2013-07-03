Президент подписал закон, запрещающий однополым парам усыновлять детей

Фото: ИТАР-ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий усыновлять российских детей однополым парам из-за рубежа. Документ был принят Госдумой 21 июня и одобрен Советом Федерации 26 июня.

"Эта мера направлена на то, чтобы гарантировать детям гармоничное и полноценное воспитание в приемных семьях и обезопасить их психику и сознание от возможного нежелательного воздействия – искусственного навязывания нетрадиционного сексуального поведения, а также от возникновения комплексов, душевных страданий и стрессов, которые, согласно исследованиям психологов, часто испытывают дети, воспитываемые однополыми родителями", - говорится в справке к закону.

В то же время упрощается процедура усыновления детей российскими семьями. Так, смягчается норма о разнице в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и ребенком. Сейчас она составляет 16 лет, однако по решению суда от нее можно будет отступить.

Кроме того, увеличен размер единовременного пособия для желающих усыновить детей-инвалидов, детей старше семи лет и родных братьев и сестер. Им будут выплачивать по 100 тысяч рублей на каждого ребенка.

К органам опеки и попечительства наряду с органами исполнительной власти субъекта по закону теперь относятся также органы местного самоуправления. Документ также уточняет перечень и содержание полномочий органов опеки и попечительства. С одного до шести месяцев увеличивается срок передачи ребенка под предварительную опеку с возможностью продления указанного срока до восьми месяцев. Это должно предотвратить помещение детей в детские дома, поскольку у потенциальных родителей будет достаточно времени, чтобы пройти подготовку и собрать все необходимые документы для усыновления.

Также вносятся изменения, сокращающие объем отчетности, представляемой опекунами, что избавит их от ведения ежедневного учета и фиксирования расходов на мелкие бытовые нужды. Кроме того, совершенствуются нормы Семейного кодекса, регулирующие порядок выявления детей, оставшихся без попечения родителей и их устройства в детские дома. Изменяется и процедура формирования банка данных о сиротах, который будет дополнен сведениями о потенциальных усыновителях. А сокращение с 30 до 10 дней срока на апелляционное обжалование решения суда об усыновлении сократит время пребывания ребенка в детском доме.