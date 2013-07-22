Продуктовый набор для малоимущих заменят электронным сертификатом

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Вместо продовольственных наборов малоимущим москвичам будут выдавать электронные сертификаты. Об этом заявил и.о. главы департамента соцзащиты Москвы Владимир Петросян.

"В Москве уже 20 лет работает программа продовольственной помощи. Мы решили ее изменить, то есть давать людям возможность приобрести именно то, что им необходимо. Продовольственный набор будет заменен на электронный сертификат", - сказал Петросян.

По словам и.о главы департамента, нуждающимся гражданам будут зачислять на социальные карты по 500 рублей, которые можно будет потратить на приобретение продуктов в определенных торговых сетях - "Перекрестке", "Пятерочке" и "Дикси".

"Можно приобрести продукты на сумму 50 рублей, а остаток потом реализовать. Все за исключением алкоголя и табака, - сообщил Петросян. - С 1 мая подобный пилотный проект стартовал в ЦАО и очень хорошо себя зарекомендовал. С 1 октября этого года мы планируем распространить его на весь город. В крайнем случае, с 1 января будущего года перейдем на эту систему - это крайний срок".

Для получения электронного сертификата гражданину необходимо будет обратиться с заявлением в органы соцзащиты по месту жительства. Данная система уже была опробована в ЦАО в ходе эксперимента.