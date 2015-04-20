"Тангейзер". Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

"Тангейзер" может вернуться в репертуар Новосибирского театра оперы и балета, но в измененном виде. Об этом сообщил министр культуры России Владимир Мединский .

"Это решение (снять оперу с репертуара) — решение директора театра, который не может договориться с режиссером и не может разобраться с оплатой участникам. Это решение временное. Я его лично как министр культуры не поддерживаю", — цитирует слова Мединского МИА "Россия сегодня".

Мединский добавил, что сцены, считающиеся оскорбительными, будут скорректированы к следующему сезону.

"Скорее всего, эта постановка вернется в измененном виде, а, может быть, в концертном варианте, как в Германии, где она была запрещена властями, а не директором театра. Скорее всего, она у нас вернется", — сообщил Мединский.

Министр культуры также подчеркнул, что репертуарную политику театра определяет его директор, а не министерство культуры.