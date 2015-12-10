В Буэнос-Айресе пройдет Неделя российского кино

Фото предоставлено пресс-службой

В Буэнос-Айресе открылась Неделя российского кино. Несколько дней подряд в кинотеатре Gaumont, расположенном в самом центре города, будут показывать восемь российских картин-участников кинофестивалей и лидеров проката последних двух лет: "Солнечный удар", "Орлеан", "Без границ", "Звезда", "Вий", "На кончиках пальцев" и другие.

На торжественной церемонии открытия фестиваля присутствовали министр культуры Аргентины Терезы Пароди и министр культуры России Владимир Мединский. Тереза Пароди выразила надежду, что "кинематографисты двух стран благодаря сотрудничеству узнают больше о развитии киноискусства и станут еще ближе в культурном плане". Фестиваль проводится Фондом поддержки и продвижения культуры и кинематографии "Открытый мир" при поддержке Национального Института Кино и Аудиовизуальных Искусств Аргентины.

В Россию на Неделе кино в Аргентине представят также кинематографисты Андрей Прошкин, Анна Меликян, Игорь Мишин, Надежда Горшкова, Екатерина Гечмен-Вальдек и Анна Чурина.