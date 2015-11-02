Олег Табаков останется руководителем МХТ еще на пять лет

Фото: m24.ru/ Лидия Широнина

Министр культуры России Владимир Мединский в четвертый раз продлил контракт с народным артистом Олегом Табаковым, возглавляющим МХТ имени Чехова, сообщает ТАСС.

"Срок моего действующего контракта истекает 12 ноября, и государство в лице руководства Министерства культуры сообщило мне о продлении договора, – сказал Табаков. – Для меня это важная оценка моих усилий. Ведь руководить Художественным театром это не привилегия, а огромная работа и огромная ответственность. Я к этому отношусь именно так. Впереди много важных дел. Много свершений".

При этом Табаков, отпраздновавший в августе 80-летие, остается активно действующим актером. Многочисленные слухи, касающиеся кандидатуры преемника, Олег Павлович пресекает: "Преемника нет. Если бы был, я бы давно его посадил рядом с собой и сказал: "Смотри".

Что касается другого театра – "Табакерки", то ранее сообщалось, что открытие нового здания состоится в марте 2016 года.