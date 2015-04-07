Новым главой департамента ЖКХ назначен Владимир Говердовский

Владимир Говердовский назначен на должность главы департамента ЖКХ

В столичных органах исполнительной власти произошли серьезные кадровые перестановки. О них рассказал Сергей Собянин в ходе заседания президиума правительства Москвы во вторник, передает корреспондент M24.ru с заседания.

Главой департамента ЖКХ, коммунального хозяйства и благоустройства назначен экс-префект Северо-Западного округа столицы Владимир Говердовский, который сменил на этом посту Андрея Цыбина.

"По опросам граждан, в Москве есть проблемы с коммунальным хозяйством, но они стоят на одном из последних мест. В этом ваша большая заслуга", - подчеркнул мэр, обращаясь к Цыбину.

Цыбин переведен на должность префекта Юго-Восточного округа. Ранее эту должность занимал Владимир Зотов, который теперь становится советником мэра.

"Зотов Владимир Борисович, который бессменно работал на посту префекта Юго-Восточного округа почти 25 лет, освобождается от этой должности и переводится на должность советника мэра", - подчеркнул Собянин.

Сам Цыбин сказал M24.ru, что о назначении узнал во время заседания правительства и не пока не готов давать комментарии.

Новым префектом Северо-Западного округа назначен Алексей Пашков.

Мэр Москвы поблагодарил Пашкова, Цыбина, Говердовского и Зотова за "успехи в работе" и пожелал им удачи на новых должностях в органах исполнительной власти столицы.

Владимир Говердовский Владимир Говердовский с 2005 года работал в управе района Кунцево. Занимал должности от главного специалиста отдела строительства, реконструкции и землепользования до главы управы. С 2010 по 2012 годы был зампрефекта Западного округа. В 2012 году был назначен на должность префекта СЗАО.

Владимир Говердовский с 2005 года работал в управе района Кунцево. Занимал должности от главного специалиста отдела строительства, реконструкции и землепользования до главы управы. С 2010 по 2012 годы был зампрефекта Западного округа. В 2012 году был назначен на должность префекта СЗАО.

Андрей Цыбин с 1997 по 2008 годы работал в префектуре ЮВАО. В 2008 году был назначен председателем Комитета по реформированию городского хозяйства города Москвы. Департамент ЖКХ и благоустройства возглавил в мае 2008 года.

Алексей Пашков занимал должность заместителя префекта Юго-Восточного округа столицы.