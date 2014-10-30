Активные граждане получат баллы за чекины на квесте "Город искусств"

Фото: M24.ru/Юлия Накошная

Пользователи "Активного гражданина" смогут получить дополнительные баллы за чекины на квесте "Город искусств", который состоится в рамках акции "Ночь искусств" 3 ноября. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" рассказал замглавы департамента культуры Москвы Владимир Филиппов.

"В этом году мы подключили эту функцию "Активного гражданина", чтобы пользователи выбрали один из пяти маршрутов, а может быть, и несколько маршрутов для того, чтобы по ним пройтись и в этих точках зачекиниться, правильно ответить на вопросы, связанные с культурой, историей, искусством, и получить баллы", - пояснил он.

Общегородской квест "Город искусств" объединит самые интересные площадки акции. Каждый, кто правильно ответит на вопросы квеста, помимо баллов от "Активного гражданина" смогут получить подарки от партнеров квеста.

Как уточняется на официальном сайте "Ночи искусств", чтобы пройти квест, нужно скачать на смартфон приложение "Активный гражданин", выбрать подходящий маршрут, зачекиниться в точках квеста и разгадать зашифрованные кураторами объекты искусства.

Акция стартует в 18.00 3 ноября и закончится в 03.00 4 ноября. В рамках мероприятия по всей Москве состоятся мастер-классы и открытые уроки в музеях, театрах, концертных залах, домах культуры, библиотеках и кинотеатрах. Подробнее с программой можно ознакомиться на сайте акции. Кроме того, в ней впервые примут участие столичные вузы.

"Ночь искусств" впервые провели в Москве прошлой осенью. Акция объединила фестивали "Ночь в музее", "Ночь в театре", "Ночь в парке", "Ночь музыки" и "Библионочь". Мероприятие состоялось не только в арт-пространствах, но также на улицах города и в общественных местах.