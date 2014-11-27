Создана концепция оформления Москвы к Новому году

Для украшения Москвы к Новому году разработали концепцию праздничного оформления, сообщил M24.ru руководитель департамента СМИ и рекламы Владимир Черников. Концепция получила название "Серпантин огней" и была создана с учетом особенностей столичной архитектуры. К Новому году на улицах столицы появятся яркие праздничные плакаты, искусственные ели, световые инсталляции и заработают рождественские ярмарки.

Какие украсят улицы

Первый вариант оформления - традиционное сочетание поздравительного послания, новогодней ели и снежинок, выполненных на красном фоне. Второй вариант содержит традиционные элементы праздника, он представляет собой объемную композицию из снежинки, новогодней ели и снеговика с подарками.

Третий вариант выполнен в анимационном стиле с Дедом Морозом, несущим новогодние подарки. Центральной композицией четвертого варианта является визуальный образ новогодней ели, представленный в стиле "Серпантин огней". Последний пятый вариант дополняет традиционные новогодние символы визуальным образом, приуроченным к объявленному в России 2015 году "Годом русской литературы".

Где установят новогодние ели и световые композиции

Проект ели на Лубянке

Всего в городе появится 1000 новогодних елей, 99 из них будет установлено департаментом СМИ. Оформят деревья как в традиционном стиле, так и более иновационно, с использованием новейших современных материалов.

Проект ели на Сухаревской площади

Столичные площади украсят одинаковыми по высоте елями, но с индивидуальным дизайном. Концепцию оформления Зубовской, Смоленской, Серпуховской, Павелецкой, Таганской, Сухаревской, Самотечной, Кудринской площади, а также площади Земляной Вал и площади Красные Ворота выбрали пользователи сервиса "Активный гражданин".

Проект украшений для Триумфальной арки

Одну из самых ярких композиций предстоящего праздника планируется установить у Триумфальной арки. Выполненная из ярких светодиодных гирлянд композиция более 7-и метров высотой представляет трех жар-птиц, несущих одного из главных персонажей русского новогоднего фольклора – Снегурочку. Дополнительно Жар-птица будет подсвечиваться 16 прожекторами белого оттенка. Для реализации этой конструкции будут использованы опыт и технологии, проверенные московским Фестивалем света.

На Манежной площади появится зимний лес с елями и узорами. Некоторые из новогодних деревьев украсят фотографии главных достопримечательностей новогодней Москвы. По бокам композиции расположатся снеговики, качающиеся от ветра.

Проект оформления пешеходной зоны

Перед зданием правительства Москвы установят ретро-автомобиль ГАЗ-21 "Волга", в котором будут сидеть Деда Мороз и Снегурочка. Другое авто из советского прошлого - УАЗ-452 - можно будет увидеть на Сапожковской площади.

Проект оформления Манежной площади

У цирка на проспекте Вернадского откроется сказочный новогодний лабиринт "Алиса в стране чудес". А красочный елочный шар с аркой в центре, где можно будет сфотографироваться, появится в "Лужниках".

Рождественские ярмарки и арт-проекты

с 12 декабря по 11 января на 36 городских площадках пройдут ярмарки "Путешествие в Рождество". Для каждой площадки придуман сказочный сценарий и оформление. Так, на площадке у Воскресенских ворот установят светодиодный шар высотой 9,5 метров.

На Театральной площади расположится ярмарка "Ангелов", на Тверской - ярмарка "Сказка о царе Салтане", оформленная ледяными фигурами, ледяным лабиринтом, царскими шатрами, каруселями и качелями. Монастырская ярмарка пройдет у Храма Христа Спасителя.

Всего в каждом округе пройдет 11 ярмарок.

С 20 декабря по 11 января на пешеходных улицах Кузнецкий мост и Рождественка разместится арт-проект "Москва согревающая", где представят современные художественные инсталляции. На центральных бульварах - Рождественском, Чистопрудном, Сретенском и Цветном - появятся входные арки, Дом Деда Мороза, почта Деда Мороза, упаковочный цех.

На ВДНХ откроется "Город сказок" со сказочные домики, лыжными и санными маршрутами, катоком. Там можно будет покататься на тройках и собачьи упряжкам, декоративных паровозиках, поучаствовать в играх и соревнованиях.