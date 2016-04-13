Международные федерации индивидуально решат вопрос об амнистии спортсменов из РФ

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Международные федерации индивидуально решат вопрос об амнистии российских спортсменов, в допинг-пробах которых были обнаружены следы запрещенного с 1 января этого года Всемирным антидопинговым агентством (WADA) мельдония. Об этом "Р-Спорт" сообщил министр спорта Виталий Мутко.

"Спортсмены, у которых допинг-пробы брались в январе и феврале, и у кого были найдены определенные небольшие дозы мельдония, могут быть оправданы. Решения будут выноситься международными федерациями, поэтому прогнозировать их я не могу. Каждое дело будет отдельно рассмотрено, по каждому вынесено решение", – рассказал Мутко.

В среду WADA опубликовало результаты промежуточного исследования, согласно которому в допинг-пробе спортсмена, сданной до 1 марта этого года, допустимым показателем является содержание менее одного микрограмма мельдония.

Кроме того, объявлено, что решение о временной дисквалификации спортсменов или ее снятии остается за международной федерацией, если концентрация вещества в допинг-пробе, взятой до 1 марта составляет от 1 до 15 микрограмов, или если в допинг-пробе, взятой после 1 марта, концентрация составляет менее одного микрограмма.

Вопрос с мельдонием решится в ближайшее время – Мутко

С 1 января 2016 года мельдоний (милдронат) включили в список запрещенных препаратов. Изменение в реестре не заметили многие профессиональные спортсмены, в результате чего разыгрался скандал. Допинг-тесты не прошли около 100 спортсменов, в том числе 40 российских.

На употреблении милдроната попались биатлонист Эдуард Латыпов, велогонщик Эдуард Ворганов, фигуристка Екатерина Боброва, теннисистка Мария Шарапова, конькобежец Павел Кулижников, шорт-трекисты Семен Елистратов и Екатерина Константинова, волейболист Александр Маркин и другие.

Милдронат применяют в спорте для повышения выносливости организма к высоким физическим и нервно-психическим нагрузкам во время тренировок и соревнований. В странах СНГ препарат используется для профилактики сердечных заболеваний.