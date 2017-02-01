Танец Винни-Пуха стал вирусным мемом

Кадр из видео на YouTube

Ролик с Винни-Пухом, танцующим под песню Hotel Room Service рэпера Pitbull, покорил интернет, сообщает Lenta.ru. Пользователи социальных сетей пересылают друг-другу видео с задорным танцем.

Ролик стал настоящим вирусом: каждый пост с ним набирает десятки тысяч просмотров и множество восторженных комментариев.

Популярностью пользуется не только видео с оригинальной музыкой. В интернете появились уже сотни роликов, где Винни танцует под самые разнообразные мелодии.

Например, ролик переложили на саундтрек к британскому сериалу "Шерлок".



Sherlock Theme Song pic.twitter.com/0pAv5CBjZA — Winnie Dancing To (@WinnieDancing) 29 января 2017 г.

Сплясал Винни и под мелодию из фильма "Отряд самоубийц".



Twenty One Pilots - Heathens pic.twitter.com/vNYWBOGNKq — Winnie Dancing To (@WinnieDancing) 29 января 2017 г.