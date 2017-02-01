Форма поиска по сайту

01 февраля 2017, 11:03

Культура

Танец Винни-Пуха стал вирусным мемом

Ролик с Винни-Пухом, танцующим под песню Hotel Room Service рэпера Pitbull, покорил интернет, сообщает Lenta.ru. Пользователи социальных сетей пересылают друг-другу видео с задорным танцем.

Ролик стал настоящим вирусом: каждый пост с ним набирает десятки тысяч просмотров и множество восторженных комментариев.

Популярностью пользуется не только видео с оригинальной музыкой. В интернете появились уже сотни роликов, где Винни танцует под самые разнообразные мелодии.

Например, ролик переложили на саундтрек к британскому сериалу "Шерлок".

Сплясал Винни и под мелодию из фильма "Отряд самоубийц".

Танцующий Пух – не первый претендент на то, чтобы стать главным вирусом 2017 года. В начале января автор знаменитой песни Pen-Pineapple-Apple-Pen ("Ручка-ананас-яблоко-ручка") выпустил новый клип с треком I like OJ. Видео снято в той же манере, что и предыдущий хит, занявший второе место в списке самых популярных роликов интернета.

Полный список лучшего на YouTube в прошлом году можно посмотреть тут.

