Парламент Крыма назначил референдум о расширении полномочий

"Вечер с Ксенией Соколянской": Референдум о статусе автономии Крыма

Парламент Крыма принял решение провести референдум о статусе автономии. Он пройдет 25 мая - одновременно с президентскими выборами на Украине. Кроме того, депутаты отправили в отставку региональное правительство.

Горячие новости из Украины и по поводу Украины приходят постоянно. Страна-банкрот, денег ни в резервах, ни в бюджете нет, прежние кредиты исчезли в неизвестном направлении. Премьером назначен Арсений Яценюк, сформировано правительство Украины. Но это новости - так сказать, официальные. А есть еще и народные - из социальных сетей. И они не могут вызвать ничего, кроме оторопи и недоумения.

Эмиссар Евромайдана, один из ярких лидеров националистической организации УНА-УНСО, Александр Музичко, он же Сашко Билый, пришел с инспекцией в прокуратуру города Ровно. Причем это какой-то отдельный инцидент, это такой националистический стиль общения. Несколько дней назад тот же Музичко объяснял Ровенской областной администрации, как надо работать. Для пущей убедительности - с автоматом в руках.

На Востоке Украине, в Одессе и в Крыму, будем надеяться, не дураки сидят, учатся на чужих ошибках и прекрасно видят, что происходит в захваченных майдановцами регионах, куда пришел торжествующий революционный хам. А еще я бы хотел обратить ваше внимание на слова Музичко: "Когда мы приехали захватывать администрации".

Потому что прошедшей ночью группа вооруженных людей вошла в администрацию Крымской автономии в Симферополе. И официальный майданный Киев тут же назвал их "террористами". Хотя их главная задача была - обеспечить безопасность депутатов Крымской рады во время заседания, где планировалось объявить референдум о расширении прав автономии. Для кворума не хватило двух голосов.



Люди надеются на Россию, потому что откровенно боятся националистов, боятся таких вот Сашко Билых с автоматами, потому что страшнее Шарикова только Шариков с Калашниковым.

А самая хорошая новость из Украины сегодня не в том, что Янукович нашелся и попросил защиты. А в том, что в Симферополе к зданию рады поддержать идею о референдуме пришли и русские, и украинцы, и татары. Вместе. И это - главное, что внушает оптимизм. Не только по поводу Крыма, но и Украины в целом.

Николай Петров