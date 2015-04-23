При пожаре в общежитии медвуза пострадали 33 гражданина Малайзии

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

33 гражданина Малайзии, а также представители Сьерра-Леоне, Ганы и Руанды, два человека из Шри-Ланки, а также представители Таджикистана и Туркменистана оказались среди пострадавших при пожаре в общежитии НИМУ им. Пирогова, передает Агентство "Москва".

По словам министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, все лечение для них бесплатное, поскольку это экстренная медпомощь и по всем международным правилам она оказывается безвозмездно.

Ранее M24.ru сообщало, что в общежитии медицинского университета имени Пирогова, расположенном на юго-западе столицы, произошел пожар.

11 пострадавших при пожаре в общежитии находятся в тяжелом состоянии

Сообщение о возгорании по адресу улица Академика Волгина, дом 39, корпус 1 поступило 22 апреля в 22.21. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Причиной пожара, по предварительной версии, стал взрыв микроволновой печи. Проживавшая в комнате на седьмом этаже студентка из Малайзии разогревала ужин в микроволновке.

По всей видимости, электроприбор оказался неисправен и взорвался, из-за чего загорелись находившиеся поблизости от него вещи.

Всего на утро зарегистрировано 43 пострадавших. Из них госпитализированы 37. При этом 21 человек находится в тяжелом состоянии, восемь в состоянии средней тяжести, семь – в удовлетворительном состоянии.