"Русский репортер": четверг, 29 ноября

Борис Стругацкий: "Нельзя: трусить, лгать и нападать. Нужно: читать, спрашивать и любить близких"

Борис Стругацкий всегда был открыт к общению, правда, в силу возраста предпочитал переписку. На своем официальном сайте он регулярно отвечал на вопросы читателей и за последние полтора десятка лет не проигнорировал ни одного. Ответил Борис Стругацкий и на вопросы "РР". Из переписки, длившейся несколько недель, получилось одно из последних, а возможно и последнее, интервью с ним. "Русский репортер".

Стряхнули пыль

Махинации с государственным имуществом в "Оборонсервисе", хищения при разработке ГЛОНАСС и подготовке саммита АТЭС во Владивостоке, исчезновение кредита ВТБ "Русагропрому" — все эти дела правоохранительные органы начали расследовать неожиданно и практически одновременно. При всей несхожести их объединяют две отличительные черты. Во-первых, в основе каждого из уголовных дел лежат события, произошедшие далеко не вчера, и, во-вторых, итогом расследований стали кадровые перестановки на серьезных должностях. "Русский репортер".

Оазис Пикалево

В Пикалеве прошел форум, на котором суммировался трехлетний опыт перестройки этого моногорода. Именно на его примере власти и бизнес пытаются выработать идеальную схему того, как моногорода могут преодолеть пагубную зависимость от одного предприятия. Двадцатитысячный городок, затерявшийся в глухих сосновых лесах Ленинградской области, прославился на всю страну в 2009 году, когда местные жители перекрыли трассу Новая Ладога — Вологда, протестуя против массовых сокращений на градообразующем предприятии — глиноземном заводе. "Русский репортер".

Неискоренимое наследие

"Администрация вымогает $, пытают, унижают", "Люди, помогите!" — кричали плакаты над колонией № 6 в Челябинской области. Тихий бунт заключенных обошелся без жертв и через сутки закончился, но снова спровоцировал дискуссию об успешности Федеральной службы исполнения наказаний. Все реформы, проводившиеся ведомством с 2009 года, в итоге оказались половинчатыми. Об изменении тюремной реформы придется думать новому руководству ФСИН. Ведь ее инициатор Александр Реймер в конце июня был уволен. "Русский репортер".

Нет на них генерала Франко!

В Каталонии прошли досрочные парламентские выборы, на которых победили сепаратисты, требующие выхода из состава Испании. Регион давно считался наиболее вероятным кандидатом на роль нового независимого государства в Западной Европе. Традиционно сильный каталонский сепаратизм получил новый импульс на фоне экономического кризиса, охватившего Евросоюз и больно ударившего по Испании. "Русский репортер".

Стоит ли ссылать судей в Санкт-Петербург

Владимир Путин высказал "предложение к началу дискуссии" о переезде в Санкт-Петербург Верховного и Высшего арбитражного судов. Сторонники переезда ссылаются на успешный опыт перемещения по тому же адресу Конституционного суда, Главкомата и Главного штаба ВМФ. Но это сравнение сильно хромает — как выяснил "РР", переезд моряков и судей КС оказался во многом формальным. Но в случае с ВС и ВАС такой номер не пройдет. "Русский репортер".

Священный лес

Корреспондент "РР" отправилась вглубь страны Того, где распространены культы вуду, полигамия и колдовство. Вместе с российскими лингвистами она попыталась описать неизвестный доселе африканский язык и приблизиться к познанию тайны человеческого мышления. Но прикоснулась журналистка и к другим тайнам, нарушив страшное древнее табу. "Русский репортер".