Премьер-министр Украины Арсений Яценюк объявил о своей отставке

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк подал в отставку

В четверг, 24 июля, на заседании Верховной Рады премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил о своей отставке, сообщает МИА "Россия сегодня".

"В связи с распадом парламентской коалиции, а также непринятием ряда важных законопроектов я объявляю о своей отставке", - заявил он с трибуны парламента.

Ранее парламентские фракции "УДАР" и "Свобода", а также ряд внефракционных депутатов и парламентариев из "Батькивщины" сообщили о своем выходе из состава парламентской коалиции.

Отметим, что этот шаг позволит начать процедуру роспуска Верховной Рады. По законам Украины, если на протяжении одного месяца в парламенте не сформирована новая коалиция, президент получает право досрочно прекратить полномочия Рады.

По словам депутата фракции "Батькивщина" Николая Томенко, досрочные выборы в парламент Украины могут быть назначены на 26 октября.