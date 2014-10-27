Международный фестиваль театров кукол пройдет в Москве

Фото: Московский театр кукол

Московский международный фестиваль театров кукол пройдет с 31 октября по 8 ноября в Московском театре кукол. Мероприятие посвящено культуре Великобритании. В нем примут участие коллективы из Англии, Белоруссии и России. В программе – 19 спектаклей по произведениям Шекспира, Уайльда, Киплинга, Биссета, Милна и Трэверс.

Традиционная комедия Панча и Джуди в исполнении знаменитого лондонского панчмена Конрада Фредерикса, представления Петрушки, турнир смеха – все это ждет зрителей осенью.

"На фестиваль приедут пять шекспировских постановок, самая громкая из них– "Трагедия о Макбете" режиссера из Гродно Олега Жюгжды. А известный челябинский режиссер, лауреат "Золотой маски" Александр Борок покажет авторский спектакль "Маленький принц датский" о детстве Гамлета", - отметили организаторы.

Фестиваль завершится представлением одного из лучших марионеточников мира Стефана Моттрама. В его спектаклях представлены уникальные марионетки и куклы-автоматы. Действие сопровождается электроакустической музыкой.

Стефан Моттрам проведет для желающих творческие мастер-классы. Также в рамках фестиваля запланирован круглый стол с участием директора Международного института театров кукол Элуа Рекуена.

Зрители могут посетить выставку "По следам Алисы" от Международного объединения авторов кукол. Экспозицию представят в холле Московского театра кукол.

Кроме того, организаторы проекта представят выставку "Двойная игра" от театральной художницы Аллы Шелимовой и главного художника Московского театра кукол Евгении Шахотько.

Спектакли фестиваля будут показывать также в Московском областном театре кукол, театре "Тень", Детском камерном театре кукол и театре детской книги "Волшебная лампа".

Добавим, что первый Московский международный фестиваль театров кукол прошел в 2012 году. Тогда на мероприятии выступили Жорди Бертран, Дуда Пайва и артисты театральной компании "Ясе Тамам".