Великобритания заявила о праве на превентивный ядерный удар

Великобритания не откажется от права на превентивный ядерный удар, заявил министр обороны страны Майкл Фэллон в эфире Би-би-си.

Фэллон ушел от вопроса ведущего, который попросил его конкретизировать условия и обстоятельства, в которых Лондон может отдать команду нанести ядерный удар. Он отметил, что это "может сыграть на руку врагам и сделать ядерное сдерживание менее убедительным".

Ранее лидер Лейборитской партии Джереми Кобин заявил, о необходимости углубления попыток по ядерному разоружению стран. Он добавил, что в ближайшее время ядерная модернизация вооруженных сил может быть исключена из предвыборного манифеста партии.