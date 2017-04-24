Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 апреля 2017, 16:42

В мире

Великобритания заявила о праве на превентивный ядерный удар

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Danny Lawson

Великобритания не откажется от права на превентивный ядерный удар, заявил министр обороны страны Майкл Фэллон в эфире Би-би-си.

Фэллон ушел от вопроса ведущего, который попросил его конкретизировать условия и обстоятельства, в которых Лондон может отдать команду нанести ядерный удар. Он отметил, что это "может сыграть на руку врагам и сделать ядерное сдерживание менее убедительным".

Ранее лидер Лейборитской партии Джереми Кобин заявил, о необходимости углубления попыток по ядерному разоружению стран. Он добавил, что в ближайшее время ядерная модернизация вооруженных сил может быть исключена из предвыборного манифеста партии.

В начале года в СМИ появилась информация о том, что в период работы на посту премьер-министра Джеймс Кэмерон скрыл от парламента информацию о неудачных испытаниях ракеты Trident II D5. Это произошло перед принципиальным голосованием по модернизации ядерного щита государства.
Великобритания ядерное оружие жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика