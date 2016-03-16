На продажу выставлен "Дом Винни-Пуха"

Фото:PA Photos/ТАСС

Усадьба "Котчворд Фарм" (Cotchford Farm) в Великобритании, известная как "Дом Винни-Пуха", выставлена на продажу за 1,895 миллиона фунтов стерлингов, сообщает пресс-служба агентства элитной недвижимости "Savills Россия". Дом известен, в первую очередь, тем, что в нем вырос Кристофер Робин Милн, сын автора книг о Винни-Пухе Алана Александра Милна.

Писатель приобрел расположенную в графстве Восточный Суссекс Cotchford Farm в 1924 году для себя, жены и маленького сына. Семья Милн провела здесь три десятилетия. Об этих временах напоминает статуя Кристофера Робина в детстве и солнечные часы с инициалами автора А.А.М, а также с изображениями Винни-Пуха, Пятачка, Тигры, Иа-Иа, Кролика и Совы.

В книгах Милна можно найти упоминания множества уголков, прототипом которых послужили близлежащие места. Сейчас окрестности дома хорошо известны как "Край Винни-Пуха".

Этот дом с шестью спальнями, построенный в XIX веке, принадлежал также и другому знаменитому владельцу. В 1968 году Брайан Джонс, один из основателей группы The Rolling Stones, купил Cotchford Farm. Усадьба стала его последним домом – в 1969 году музыкант скончался.