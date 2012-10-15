Шотландия проведет референдум об отделении от Великобритании

Фото: ИТАР-ТАСС

Премьер Великобритании Дэвид Кэмерон и премьер Шотландии Алекс Салмонд подписали в соглашение, согласно которому в Шотландии будет проведен референдум о независимости, передает Би-би-си.

Голосование пройдет осенью 2014 года, принять участие в нем смогут все жители Шотландии, начиная с 16-летнего возраста. При этом в бюллетене будет всего один вопрос "Хотите ли Вы отделения от Великобритании?" и два варианта ответа "Да" или "Нет".

Шотландская национальная партия, которую возглавляет Салмонд, к неудовольствию властей в Лондоне агитирует за независимость уже почти 80 лет - с 1934 года.

Шотландия была независимым государством северной Европы с 854 по 1707 годы. В 1603 году король Шотландии Яков VI стал королем Англии, объединив государства в личную унию.

Они не стали единой державой, но были независимыми королевствами, имевшими общего монарха. В 1707 году, с принятием английским и шотландским парламентами Акта об Унии, два королевства образовали единое Королевство Великобритания.

Шотландия является наиболее автономной из всех стран Великобритании. В стране функционирует собственный парламент, исполнительная власть и судебная система. Кроме того, большинство жителей имеют отличное от Англии вероисповедание и принадлежат к так называемой церкви Шотландии, организованной по пресвитерианскому типу.

Эксперты указывают, что референдум в случае положительного решения будет иметь значительные последствия не только для Великобритании и Европейского союза, но и для других стран, отдельные регионы которых борются за автономию. При этом шансов на отделение у Шотландии стало значительно больше после понижения возрастного ценза для голосования, так как молодежь более склонна к сепаратизму (ранее право голоса граждане Шотландии имели только по достижении 18 лет).

И пока неизвестно, сможет ли Шотландия стать полноправным членом Евросоюза, и не придется ли Англии уже в новом виде вновь вступать в ЕС. Подобные ситуации не предусмотрены договорами о создании Евросоюза.